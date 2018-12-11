مدرب المنتخب السوري يرى في كأس آسيا فرصة لإسعاد الجماهير السورية

وأعلن مدرب المنتخب، الألماني بيرند شتانغه، أن النجاح في كأس آسيا فرصة ملائمة لإسعاد الجماهير السورية الكبيرة، العاشقة لمنتخب "نسور قاسيون"، كما نقلت وكالة "سانا".
وشدد شتانغه على أهمية إبقاء انفعالات اللاعبين تحت السيطرة لأنهم عاطفيون جدا وعلينا تثقيفهم بالتركيز على مجريات المباريات، وليس على قرارات الحكام أو أشياء أخرى مشيرا إلى الجماهير السورية التي تهتف بشكل دائم للمنتخب حتى لو خسر لأنهم فخورون للغاية بفريقهم الذي يقاتل في الملعب من أجلهم.
وأضاف شتانغه: "لن نقلل من شأن أي منتخب وسنكون مركزين بشكل كبير ومجموعتنا صعبة لأن المنتخب الأسترالي لا يستهان به إضافة إلى منتخبي فلسطين والأردن".
ويفتتح منتخب نسور قاسيون مشاركته في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية بمواجهة فلسطين في السادس من كانون الثاني/ يناير القادم ثم يلعب ضد الأردن في العاشر من الشهر نفسه ويواجه أستراليا في ختام مباريات الدور الأول في الخامس عشر من كانون الثاني.
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