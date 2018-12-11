مدرب المنتخب السوري يرى في كأس آسيا فرصة لإسعاد الجماهير السورية

تنطلق منافسات بطولة آسيا لكرة القدم بعد أيام قليلة في الإمارات العربية المتحدة التي يطمح المنتخب السوري فيها لاعتلاء منصة التتويج أو الوصول إلى المربع الذهبي على أقل تقدير.

وأعلن مدرب المنتخب، الألماني بيرند شتانغه، أن النجاح في كأس آسيا فرصة ملائمة لإسعاد الجماهير السورية الكبيرة، العاشقة لمنتخب "نسور قاسيون"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأكد شتانغه أنه لن يرفع سقف الطموحات حتى لا يزداد الضغط على اللاعبين والهدف المبدئي تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني ومن ثم سيكون لنا كلام آخر.

وشدد شتانغه على أهمية إبقاء انفعالات اللاعبين تحت السيطرة لأنهم عاطفيون جدا وعلينا تثقيفهم بالتركيز على مجريات المباريات، وليس على قرارات الحكام أو أشياء أخرى مشيرا إلى الجماهير السورية التي تهتف بشكل دائم للمنتخب حتى لو خسر لأنهم فخورون للغاية بفريقهم الذي يقاتل في الملعب من أجلهم.

وأضاف شتانغه: "لن نقلل من شأن أي منتخب وسنكون مركزين بشكل كبير ومجموعتنا صعبة لأن المنتخب الأسترالي لا يستهان به إضافة إلى منتخبي فلسطين والأردن".

ويفتتح منتخب نسور قاسيون مشاركته في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية بمواجهة فلسطين في السادس من كانون الثاني/ يناير القادم ثم يلعب ضد الأردن في العاشر من الشهر نفسه ويواجه أستراليا في ختام مباريات الدور الأول في الخامس عشر من كانون الثاني.