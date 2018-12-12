أوزيل يفاجئ طفلا ارتدى قبعة حملت اسمه (فيديو)

تابع نجم نادي أرسنال الإنجليزي مباراة فريقه ضد نادي هدرسفيلد تاون في إطار الجولة السادسة من الدوري الممتاز من المدرجات.

الألماني صاحب الـ30عاما تابع مباراة فريقه من مدرجات ملعب "الإمارات"، ليتعرض لموقف طريف كان بطله طفل صغير.

الطفل الذي كان يتابع المباراة مرتديا قبعة كتب عليها أسم "أوزيل" ليتفاجئ اللاعب الألماني بقبعة الطفل و ليجلس بجانبه قبل إنطلاق اللقاء.

@MesutOzil1088 at the game today with a young fan pic.twitter.com/Z8hxCfq28n — TouchofÖzil (@Touchofozil) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر بان أوزيل يغيب عن فريقه لتعافيه من آلام في الظهر.

وكان اللاعب الألماني قد تعرض لفضيحة بعدما نشرت "ذا صن" البريطانية مقطعا مصورا لبعض لاعبي أرسنال ومن ضمنهم أوزيل وهم يستنشقون أكسيد النيتروس، المعروف باسم "غاز الضحك"، وذلك خلال "حفلة شامبانيا" أقيمت قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة التي نشرت الفيديو بشكل حصري: "ظهر كل من ألكسندر لاكازيت 27 عاما وماتيو غندوزي 19 عاما، ومسعود أوزيل 30 عاما وبيير أوباميانغ 29 عاما، وآخرون، حول مائدة ممتلئة بزجاجات شامبانيا وفودكا".