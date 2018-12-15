بالفيديو... أهداف مباراة العين والترجي (3-0) في كأس العالم للأندية

فاز نادي العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في مباراتهما ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية، والتي جرت على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويلتقي العين مع ريفر بليت الأرجنتيني في الدور نصف النهائي مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وأصبح على بعد خطوة من تحقيق إنجاز أفضل من مواطنه الجزيرة، والذي حل رابعاً في مونديال الأندية 2018.

