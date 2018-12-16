تركي آل الشيخ يودع الجماهير

أثار رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدات وداع.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 5 تغريدات تتضمن مقاطع فيديو بها أغنيات مختلفة عن الوداع.

جاءت التغريدة الأولى لرئيس هيئة الرياضة السعودية، بنشر مقطع أغنية للفنان راشد الماجد بعنوان "بودعكم يا أحبابي".

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، حيث قال أحد المغردين "سنفتقدك"، وقال آخر "ما الموضوع، الله يحفظك لتكمل نجاح المشروع الرياضي الذي أضحى واضحا للملأ".

فيما جاءت تغريدات من آخرين تؤيد رحيله عن هيئة الرياضة السعودية، حيث قالت مغردة "سكر الباب وراك".

سكر الباب وراك 💦💦 — Sakura de Souza 🌸 (@Mlkih_N1) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

كما نشر آل الشيخ تغريدة أخرى بعنوان "بليغ حمدي — بودعك عود قمة الشجن".

بليغ حمدي — بودعك | عود " قمة الشجن " https://t.co/sX9AywXXwa via @YouTube — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

وقال أحد المغردين تعليقا على التغريدة: "أين ذاهب؟"، ورد آخر "فخر الرياضة السعودية أبو ناصر".

فيما قال آخر، "هرمنا من أجل هذه اللحضه التاريخية".

هرمنا من اجل هذه اللحضه التاريخيه — vb375💙 (@vb375) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

كما أضاف آل الشيخ تغريدة ثالثة بعنوان "عبد الكريم عبد القادر — وداعية".

ثم أتبعها بتغريدتين لأغنية "يا ناصر" من غناء فنان العرب محمد عبده، وكلمات تركي آل الشيخ.