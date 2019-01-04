عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدفه "الصاروخي" في الأهلي

أحرز عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز المصري الجديد، هدف تقدم فريقه على الأهلي، خلال المباراة المقامة الآن على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

واستطاع عبد الله السعيد الذي انضم إلى نادي بييراميدز اليوم الجمعة، أن يحرز هدف تقدم فريقه بعد تمريرة رائعة من اللاعب البارزيلي "كينو".

© REUTERS / Russia Picture Service تركي آل الشيخ يعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد ويستفز جماهير الأهلي المصري

ويعد هدف عبد الله السعيد الثاني له ضد ناديه السابق النادي الأهلي، حيث جاء الهدف الأول له ضد الأهلي يوم 7 يناير/كانون ثان 2007 ببطولة الدوري في اللقاء الذي فاز به الإسماعيلي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة.

وتصدر السعيد منذ صباح اليوم الجمعة قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر بعد إعلان التعاقد معه.

وانضم السعيد بعد أزمة تجديد عقده مع الأهلي وتوقعيه للزمالك إلى كوبس الفنلندي معارا ثم انضم نهائيا للأهلي السعودي قبل الانتقال إلى بيراميدز.

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع السعيد، عبر صفحة مالك النادي السعودي تركي آل الشيخ.

كما ظهر السعيد رفقة نجوم المهرجان الشعبي "أوكا و أورتيجا"، في مقطع فيديو مصور ومعه علم النادي.

ولعب السعيد في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2011 إلى 2018، وحقق معه العديد من البطولات على رأسهادوري أبطال إفريقيا عامي 2012 و2013.

وسبق أن لعب السعيد ضد الأهلي 14 مرة كلها بقميص الإسماعيلي، حيث فاز 5 مرات وخسر 6 مباريات وسيطر التعادل على 3 لقاءات وسجل هدفا وصنع آخر.