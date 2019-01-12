بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وبرايتون (1-0)... وصلاح في صدارة الهدافين

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من المباراة من ضربة جزاء، ليرفع نقاط ليفربول إلى 57 نقطة.
الدوري الانجليزي | برايتون 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول محمد صلاح من ركلة جزاء هو اللي تسبب فيها 👏🏻 HD— فـهـد يتابع الدوري الانجليزي (@Tom44044) January 12, 2019
Via: @if24hd_ pic.twitter.com/0ztg5DKXDu
وراوغ صلاح أكثر من لاعب في منطقة الجزاء قبل أن أن يحصل على ضربة الجزاء.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ14 هدفا بالتساوي مع أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين قائد توتنهام.
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