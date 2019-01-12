بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وبرايتون (1-0)... وصلاح في صدارة الهدافين

قاد اللاعب المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على فريق برايتون في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من المباراة من ضربة جزاء، ليرفع نقاط ليفربول إلى 57 نقطة.

الدوري الانجليزي | برايتون 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول محمد صلاح من ركلة جزاء هو اللي تسبب فيها 👏🏻 HD



Via: @if24hd_ pic.twitter.com/0ztg5DKXDu — فـهـد يتابع الدوري الانجليزي (@Tom44044) January 12, 2019

وراوغ صلاح أكثر من لاعب في منطقة الجزاء قبل أن أن يحصل على ضربة الجزاء.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ14 هدفا بالتساوي مع أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين قائد توتنهام.