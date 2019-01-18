أوزيل يتسبب بمشكلة في ميلان

أثار النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، مشكلة داخل نادي ميلان الإيطالي، خلال الفترة الماضية.

وتشير تقارير إنجليزية إلى قرب مغادرة اللاغب لنادي أرسنال، في ظل قلة مشاركاته وطلاباته المادية الكبيرة.



ويريد نادي ميلان الإيطالي بشدة ضم أوزيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهو ما سبب أزمة كبيرة في إدارة الروسونيري، وفقا لصحيفة كوريري ديللو سبورت

Report: AC Milan Hierarchy Clash Over Signing Arsenal’s Mesut Ozil – Fadeaway World https://t.co/ygRaSRp7ck pic.twitter.com/eN7dWbJFAo — Milan Informer (@milaninformer) ١٨ يناير ٢٠١٩

وأضافت الصحيفة أن تفكير ميلان في ضم أوزيل، صنع أزمة بين إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان، مع الأسطورة باولو مالديني، مدير التخطيط الرياضي في الروسونيري.

ويرى جازيديس، الذي عمل لمدة 10 سنوات في آرسنال، أن تقدم أوزيل في العمر (30 عامًا)، ورغبته في الحصول على راتب كبير يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لا يتفقان مع سياسة ميلان الجديدة.

لكن باولو مالديني يعتقد بأن مسعود أوزيل سيكون مفيدًا لمشروع ميلان الجديد، خاصة مع قرب رحيل جونزالو هيجواين إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الشتاء.