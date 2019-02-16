بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج (3-2) في الدورى الألمانى

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه أوغسبورج بنتيجة (3-2) ضمن الجولة 22 من الدوري الألماني.

أحرز غوريتسكا الهدف الأول لأوغسبورغ في الثانية 13.

وعادل الفرنسي كينجسلي كومان النتيجة للبايرن في الدقيقة 17 مستغلا كرة عرضية من جوشوا كيميتش ليستقبلها مباشرة في الشباك.

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفروزينوني (3-0) في الدوري الإيطالي

وأعاد الكوري جي دونغ وون التقدم لأوجسبورج في الدقيقة 24 بتسديدة يسارية رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح كومان في إدراك التعادل لبطل ألمانيا.

ومع الشوط الثاني أحرز النمساوي دافيد ألابا هدف الانتصار للبايرن في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 48 نقطة مقلصا الفارق مع بروسيا دورتموند إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة للأخير.

وتوقف رصيد أوجسبورج توقف رصيده عند 18 نقطة ليقبع في المركز الـ15 بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

هذا ويواجه بايرن ميونخ فريق ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.