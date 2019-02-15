مدرب ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح إلى يوفنتوس وغير مقتنع بالبديل

علق المدرب الألماني، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، على الأخبار المتدوالة بشأن انتقال الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز والبريميرليغ إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال كلوب إنه في حال رحيل صلاح مقابل ديبالا والحصول على 50 مليون يورو، فإن هذا لا يكفي، إذ سنحتاج إلى لاعب آخر بجوار ديبالا ليؤدي أدوار الهجوم.

وسجل محمد صلاح 64 هدفا في 86 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ليفربول، منها 32 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي حصل بهم على لقب الهداف.



Wait for Klopp's reaction… 😆😆 pic.twitter.com/6WKnY9KLvd — Liverpool FC (@LFC) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وأشار موقع " كوت أوف سايد " الرياضي المتخصص إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يجهز لعقد صفقة ضخمة من أجل انتقال صلاح إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل النادي الإيطالي عن أن نجم اليوفي، كريستيانو رونالدو، أعطى الضوء الأخضر لإدارة يوفنتوس من أجل ضم محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن اليوفي يجهز صفقة قد تصل إلى 200 مليون يورو، من أجل ضم محمد صلاح.

وفي حال موافقة صلاح وليفربول على تلك الصفقة، سيصبح محمد صلاح، ثاني أغلى صفقة في العالم، بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وقبل صفقة انتقال كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 182 مليون يورو.

وكانت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، قد نشرت تصريحات لنجم كرة القدم المعتزل، إيميل هيسكي، والتي قال فيها إنه يدرك أن محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، على وشك الرحيل من الريدز.

وقال هيسكي: "عدم فوز ليفربول بأي بطولة كبرى مثل الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، سيجبره على الرحيل في نهاية الموسم".

وتابع: "عدم الفوز بالبطولات دوما ما يكون ناقوس الخطر بالنسبة لللاعبين من الصف الأول، ومحمد صلاح من تلك الفئة".

Cristiano Ronaldo gives Juventus go-ahead to seal transfer of €200M Premier League superstar #epl: Cristiano Ronaldo has given Juventus the green light to make a transfer swoop for Liverpool superstar Mohamed Salah.The po… https://t.co/UymhusAUQs pic.twitter.com/gVDM3P7ywM — EPL Feeds (@eplfeeds) ١٠ فبراير ٢٠١٩

ومضى بقوله: "العلاقة التي تجمع محمد صلاح مع جماهير ليفربول، قد يكون لها دافع كبير له من أجل البقاء، لكن في النهاية اللاعب إنسان طموح يرغب دوما في الفوز بالبطولات وبالتحديات الجديدة".



© AP Photo / Pavel Golovkin صدمة لجماهير ليفربول... ماذا يجهز كريستيانو رونالدو لمحمد صلاح

وسجل محمد صلاح بالموسم الماضي 32 هدفًا، وحصد جائزة الهداف، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين، برصيد 16 هدفًا.

كما ساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

وفاز صلاح، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يور.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.