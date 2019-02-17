نجم برشلونة الجديد يتعرض للسرقة

كشفت تقارير صحفية عن تعرض لاعب فريق برشلونة الإسباني، كيفن برينس بواتينج، لإستياء كبير أمس السبت.

حالة الإستياء و الصدمة التي عانى منها بواتينج، كان سببها تعرض منزله للسرقة مساء أمس السبت.

© REUTERS / ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن منزل اللاعب تعرض للسرقة خلال مشاركته في لقاء فريقه أمام بلد الوليد، في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن بواتينج بدأ يومه بشكل جيد عندما علم بأنه سيخوض اللقاء أساسيا، ليتحول نهاره إلى كابوس بعد علمه بسرقة منزله ووصلت قيمة المسروقات إلى 300 ألف يورو، كانت على شكل مجوهرات بالإضافة لبعض الأموال.

وأوضحت الصحيفة بأن اللصوص كانوا على علم بغياب اللاعب عن منزله لمشاركته مع فريقه.

يذكر أن بواتينج شارك لمدة 60 دقيقة ليتم استبداله بالأوروغوياني لويس سواريز.

وكان برشلونة قد حصد نقاط المباراة كاملة بعد فوزه بهدف نظيف ليحافظ على صدارة الترتيب.