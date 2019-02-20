السوما يتبرع للفتوة السوري بـ3 ملايين ليرة والنادي يرد

تبرع السوري نجم نادي أهلي جدة السعودي، عمر السوما، لناديه الذي نشأ وترعرع في صفوفه، نادي "الفتوة" من محافظة دير الزور بمبلغ مادي، لدعمه وتطويره.

الفتوة الذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز، تلقى معونة مالية من لاعبه السابق، بمبلغ وصل إلى 3 ملايين ليرة سورية.

هذا ووجه النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"رسالة شكر جاء فيها:

"ومن لها غير العكيد عمر السوما، يتقدم مجلس إدارة نادي الفتوة بالشكر الجزيل والكبير لابن نادي الفتوة البار الكابتن عمر السوما لتبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية تم استلامها فورا… وهذا ليس بغريب على أيقونة الأخلاق العالية… من القلب وباسم جماهير نادي الفتوة شكرا كابتن عمر الغالي وإلى مزيد من التألق في ميادين كرة القدم… والشكر موصول للمحامي بدر الفندي الوكيل القانوني للكابتن عمر السوما…"

هذا وقد بعث الأستاذ محمد السعد المشعلي رئيس مجلس إدارة نادي الفتوة بالرسالة التالية للكابتن عمر السوما جاء بها:

الكابتن الغالي أبو خطاب من القلب لك منا مجلس إدارة الفتوة كل الإحترام والتقدير وأنت تمد يد الطيب وتساعد ناديك الفتوة ،وكما أعلم ويعلم كل الناس أنك كبير بأخلاقك ووفائك لأهلك وناسك ،راجيا المولى أن تكون في ميزان أعمالك الصالحة،وتكون دافعا للمضي قدما بالنادي نحو الأضواء، دمت أبا خطاب ذخرا لوطنك ولناديك وأهلك ومحبيك،أخوكم محمد المشعلي".

ويعتبر السوما من أشهر لاعبي الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.