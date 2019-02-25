الحارس رفض التغيير والمدرب مزق ثيابه... مدرب تشيلسي يعلق على أغرب لقطة في عالم كرة القدم (فيديو)

موقف وصفته تقارير عالمية بالصادم والأغرب في عالم كرة القدم، وقع خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وشهدت المباراة التي بفوز السيتي باللقب بعدما انتصر بركلات الترجيح على البلوز بنتيجة 4-3، واقعة فريدة من نوعها، بعدما رفض حارس تشيلسي الإسباني كيبا أريزابالاجا، الخروج من ملعب المباراة، بعدما أشار الحكم الرابع بتغييره ونزول الحارس البديل قبل ثوان من نهاية المباراة، رافضا قرار المدير الفني للبلوز ماوريسيو ساري.

© REUTERS / David Klein بالفيديو... أهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4-3)

وفي المقابل، حاول حكم المباراة إقناع الحارس كيبا بالخروج وتنفيذ قرار مديره الفني، لكنه رفض الخروج ورفض نصيحة زميله ديفيد لويز بالخروج أيضا.

وذهب حكم المباراة إلى مدرب تشيلسي وتحدث معه، قبل أن يوافق ساري في النهاية على التراجع عن استبدال الحارس.

وظهر ساري غاضبا من موقف الحارس كيبا، وكأنه يمزق ملابسه وألقى بأوراق في يده وهم بالخروج من ملعب المباراة.

من جانبه، علق ساري على تلك الواقعة بقوله: "حدث سوء فهم بيني وبين الحارس، فأنا كنت أرغب في مشاركة كابيرو لأنه أكثر خبرة في ركلات الجزاء، وهو ظن أنني أود تغييره لأنه مصاب".

وتابع: "التمس له العذر، فهو تصرف بصورة صحيحة وفقا لوجهة نظره، لكن تصرفه لم يكن سليما كان عليه إطاعة الأوامر".

ومضى: "سأتحدث مع الحارس، وأشرح له ألا يكرر الأمر مرة أخرى".

واستطرد: "كيبا يمتلك عقلية الفوز، ولا يمكن التشكيك في ذلك، لكن عليه ألا يكرر فعلته مرة أخرى".

Sarri explains it all. pic.twitter.com/p3vBzEmjCT — BBC Sport (@BBCSport) February 25, 2019

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أما، قائد تشيلسي التاريخي السابق، جون تيري، فعلق على تلك الواقعة، بقوله: "تلك أغرب واقعة رأيتها في عالم كرة القدم حتى الآن".

وتابع: "المشكلة من وجهة نظري، هو كيف سيتعامل المدرب الآن مع اللاعب بعد هذا الموقف، كيف يمكن للمدرب أن يتعامل مع لاعب يرفض إطاعة أوامره بتلك الطريقة".

أما صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قفالت إن تصرف حكم المباراة بعدم إصراره على خروج اللاعب ينطبق مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص قواعد المجلس الدولي لكرة القدم، على أنه إذا رفض أي لاعب أن يتم استبداله خلال المباراة، فإنه على حكم المباراة أن يستأنف اللعب مباشرة.