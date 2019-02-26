بعد رفضه الخروج...حارس تشيلسي يدفع ثمن تعنته 225 ألف يورو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اتخاذ قرار تأديبي بحق حارسه الإسباني، كيبا أريزابالاجا، بعد حادثة رفضه للخروج من الملعب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

النادي اللندني أعلن معاقبة حارسه في بيان تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، جاء فيه: بأن النادي اتخذ قرارا بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد و التبرع به لمؤسسة تشيلسي".

يذكر بأن الراتب الأسبوعي للحارس الإسباني يصل لـ225 ألف يورو، بحسب مانقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

Kepa Arrizabalaga and Maurizio Sarri have tonight issued follow-up statements following Sunday's Carabao Cup final… — Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

الحادثة وقعت عندما أراد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب الفريق، استبدال الإسباني في لقاء النهائي، بعد تعرضه لإصابة بعد منعه لأغويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة.

ليصر كيبا على البقاء على أرض الملعب رافضا الخروج وسط غضب كبير من ساري.

يذكر بأن تشيلسي خسر نهائي الكأس بركلات الجزاء الترجيحية بـ4 أهداف لـ3.