أمريكا والسعودية والمملكة المتحدة تدعو إلى "ائتلاف عالمي" لدعم الأردن

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل: الأردن، بينما تعهد وزير المالية السعودي أيضا بتقديم المزيد من الدعم.

وأبلغ منوشين حلقة نقاشية بمؤتمر للاستثمار في لندن "لا أعتقد أنه يوجد أي التباس بشأن الدعم الأمريكي".



وفي نفس الصدد، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة والدعم المالي للأردن بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق (نيوم) البالغ قيمته 500 مليار دولار، والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر، وفقا لصحيفة " الوئام " السعودية.

عاجل | وزير المالية السعودي محمد الجدعان: ملتزمون بدعم #الأردن مالياًhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/XXnXoTmGRK — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية بحزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد الأردن الذي يواجه صعوبات.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشكيل "إئتلاف عالمي لمساندة الأردن".