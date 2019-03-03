المجلس الأوليمبي الآسيوي... ريادة كويتية وقطرية وعضوية سعودية

وحصل المرشح الكويتي الوحيد، الشيخ أحمد الفهد، على منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الجديدة، في الانتخابات التي جرت اليوم.
الشيخ أحمد الفهد يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الجديدة pic.twitter.com/eXdvLUEb75— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٣ مارس ٢٠١٩
الدكتور ثاني الكواري يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب آسيا للدورة الجديدة pic.twitter.com/DBm8G4EfgU— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٣ مارس ٢٠١٩
#عاجل:— الرياضية — عاجل (@ariyadhiah_br) ٣ مارس ٢٠١٩
تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي لأربع سنوات قادمة pic.twitter.com/6FyiTOGX5R
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