المجلس الأوليمبي الآسيوي... ريادة كويتية وقطرية وعضوية سعودية

فاز مرشحا قطر والكويت برئاسة المجلس الأوليمبي الآسيوي، اليوم الأحد 3 مارس/آذار، عن الدورة المقبلة (2019 ـ 2024).

وحصل المرشح الكويتي الوحيد، الشيخ أحمد الفهد، على منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الجديدة، في الانتخابات التي جرت اليوم.

الشيخ أحمد الفهد يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الجديدة pic.twitter.com/eXdvLUEb75 — قنوات الكاس (@alkasschannel) ٣ مارس ٢٠١٩

كما فاز القطري الدكتور ثاني الكواري، بمنصب نائب رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي عن غرب آسيا للدورة الجديدة.



الدكتور ثاني الكواري يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب آسيا للدورة الجديدة pic.twitter.com/DBm8G4EfgU — قنوات الكاس (@alkasschannel) ٣ مارس ٢٠١٩

أما رئيس هيئة الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فقد حصل على منصب عضو بالمكتب التنفيذي للمجلس الأوليمبي الآسيوي بالتزكية، ورئيس للجنة التعليم لأربع سنوات مقبلة.



#عاجل:



تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي لأربع سنوات قادمة pic.twitter.com/6FyiTOGX5R — الرياضية — عاجل (@ariyadhiah_br) ٣ مارس ٢٠١٩