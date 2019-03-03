بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وفولهام (2-1) بالدوري الإنجليزي

أحرز جونزالو هيجوين وجورجينيو هدفين في الشوط الأول ليمنحا تشيلسي الفوز 2-1 على مستضيفه فولهام المتعثر في مباراة قمة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد لكن الفريق الضيف عانى للحفاظ على انتصاره في النهاية.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني هيجوين، المنضم على سبيل الإعارة، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 21 بعد تمريرة سيزار أزبليكويتا العرضية.

وبعد ذلك بست دقائق انتفضت الجماهير باستاد كريفين كوتدج عندما أدرك كالوم تشيمبرز التعادل بعد تمريرة رايان بابل العرضية بعد ركلة ركنية.

وركض لاعبو فولهام للاحتفال مع المدرب المؤقت سكوت باركر.



وكانت أول مباراة لباركر بعد إقالة كلاوديو رانييري مدرب تشيلسي السابق بعد أقل من أربعة أشهر من توليه المسؤولية.

لكن الاحتفالات لم تدم طويلا إذ أعاد جورجينيو التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 31 عندما هز الشباك بتسديدة رائعة بعد تمريرة من إيدن هازارد.

وعاد كيبا أريزبالاجا لحراسة مرمى تشيلسي بعد استبعاده منتصف الأسبوع الماضي لرفضه الخروج ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأحد الماضي.

وأنقذ الحارس الإسباني العديد من الفرص من ألكسندر ميروتيتش وتوم كايرني ورايان سيسجنون وجو برايان.