غوارديولا: مانشستر سيتي لايزال بعيدا عن عمالقة أوروبا

تحدث المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن الفارق الكبير بين فريقه الحالي والفرق الأوروبية الكبيرة.

واعتبر غوارديولا بأن فريقه الحالي أحد الفرق التي شهدت تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة، سواء خلال فترة توليه منصبه أو في الفترة التي سبقته.

© REUTERS / Fabian Bimmer غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي من أجل يوفنتوس

وأضاف لو قارنا بين برشلونة ومانشستر سيتي، يوجد اختلاف كبير فهناك فارق التاريخ والتراث، وهذا أمر لايمكن تجاهله وليس حصيلة فترة زمنية قصيرة بل هو نتاج عمل سنين طويلة.

ولكننا هنا في مانشستر سيتي نقوم بخطوات صغيرة للأمام فلقد فزنا بكأس الرابطة الإنجليزية مرتين على التوالي ووصلنا لـ100 نقطة في بطولة الدوري ونناضل من أجل الفوز بالبطولات.

وتابع الإسباني قائلا "برشلونة، ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، فرق كبيرة لها تاريخها وإنجازاتها ونحن لانزال بعيدين عن هذه الأندية".

في برشلونة وميونيخ كنت أذهب للعمل دون التفكير بتاريخ هذه الأندية وإرثها فهذا يأتي بشكل تلقائي، بحسب مانقل موقع "غول".

ونرغب هنا في مانشستر سيتي كسب المزيد من الألقاب والبطولات ولكن هذه الأندية لاتزال متقدمة علينا.