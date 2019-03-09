الاتحاد المصري: العمل في بطولة أفريقيا 2019 دون أجر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، أن العمل في الإدارة التنفيذية لبطولة أمم أفريقيا 2019، واللجان العاملة بها تطوعا دون أجر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع "فيسبوك"، بيانا قال فيه، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 برئاسة هاني أبوريدة اعتبار العمل في الإدارة التنفيذية للبطولة واللجان العاملة بها تطوعا دون أجر.

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وتابع البيان، أن ذلك يأتى ذلك في ضوء ما عرضه محمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، بناء على رغبة العاملين بها، وفي إطار خفض النفقات لأقصى درجة.

وتابع اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، أن القرار يأتي في إطار ما عبر عنه العاملون في البطولة بأن تنظيمها يعد مشروعا قوميا للبلاد، مردوده المعنوي الكبير لديهم يتجاوز أي مقابل آخر.

وتواصل لجان التفتيش بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" جولاتها في مصر لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتصل غدا الأحد لجنة تفتيش لمعاينة الملاعب المرشحة من جانب الملف المصري، والتي تضم 10 ملاعب قبل الاستقرار على 6 ملاعب نهائية والتى ستستضيف المسابقة الأفريقية الأكبر.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلا من الكاميرون، وذلك بعدما تم اكتساح المنافس جنوب أفريقيا في عملية التصويت بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت وحيد للملف الجنوب إفريقي.

عاجل.. مصر تفوز بشرف تنظيم كأس الامم الإفريقية ٢٠١٩ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YfK1pjhOgg — CAF — عربي (@caf_online_AR) ٨ يناير ٢٠١٩

وتقام بطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر، حيث ستنطلق في موعدها الجديد يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كان من المنتظر انطلاقها يوم 14 من الشهر ذاته.