بعد هاتريك "الدون"... رسالة عاطفية من خطيبة رونالدو

ونجح رونالدو، في تسجيل هاتريك في شباك أتليتكو مدريد، أمس الثلاثاء، وقلب تأخر السيدة العجوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، إلى فوز في الإياب، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وقالت جورجينا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مع نشر صورته أثناء الصغر وكتبت فيها: "إنه هاتريك لا يمكن تصديقه، ولا يمكن لأحد أن يسرق ذلك الانتصار منك. أنت تستحق ذلك الهاتريك، لتفانيك ولما تقدمه للنادي ولزملائك، أنت نموذج يحتذى به لزملائك والفريق والمدرب وكل من يعجب بك أو يدعمك".
ومضت بقولها: "عالم كرة القدم كله أصبح لك، الجميع يحبك يا كريستيانو… ماتيو وإيفا وآلانا وجورجينا".
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Este 3-0 nadie te lo roba. Te lo mereces, no por los 3 goles de esta noche. Te lo mereces por tu dedicación, por lo que consigues en el club donde estés. Eres un remolque para tus compañeros, entrenador y todos los que te admiramos y apoyamos cada día. El karma existe. Dios lo sabe, Dios te lo da, porque el mundo del fútbol es tuyo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMAMOS. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina. @cristiano
ولقطت عدسات الكاميرات صديقة رونالدو في مدرجات يوفنتوس آرينا في لحظات مؤثرة بعد الهدف الثالث الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء وبعد صافرة نهاية المباراة.
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