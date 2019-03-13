بعد هاتريك "الدون"... رسالة عاطفية من خطيبة رونالدو

وجهت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، رسالة له، بعد فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة عن طريق اللاعب البرتغالي، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ونجح رونالدو، في تسجيل هاتريك في شباك أتليتكو مدريد، أمس الثلاثاء، وقلب تأخر السيدة العجوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، إلى فوز في الإياب، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقالت جورجينا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مع نشر صورته أثناء الصغر وكتبت فيها: "إنه هاتريك لا يمكن تصديقه، ولا يمكن لأحد أن يسرق ذلك الانتصار منك. أنت تستحق ذلك الهاتريك، لتفانيك ولما تقدمه للنادي ولزملائك، أنت نموذج يحتذى به لزملائك والفريق والمدرب وكل من يعجب بك أو يدعمك".

ومضت بقولها: "عالم كرة القدم كله أصبح لك، الجميع يحبك يا كريستيانو… ماتيو وإيفا وآلانا وجورجينا".

ولقطت عدسات الكاميرات صديقة رونالدو في مدرجات يوفنتوس آرينا في لحظات مؤثرة بعد الهدف الثالث الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء وبعد صافرة نهاية المباراة.