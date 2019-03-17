بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد (1-2)

تلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

© REUTERS / JOHN SIBLEY بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (3-1) في دوري أبطال أوروبا

أحرز هدفي وولفرهامبتون راؤول خيمينيز (ق70) وديوجو جوتا (ق76)، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 90+5.

وبذلك ودع مانشستر يونايتد، المسابقة، من الدور ربع النهائي، إثر خسارته، في حين يواصل فريق وولفرهامبتون طريقه إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.