لقاء سري... ريال مدريد وبرشلونة والبايرن يفرضون شروطهم ويهددون

كشفت تقارير صحفية عن نية أندية أوروبية كبرى، عقد اجتماع سري مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من أجل حسم مصير بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "يويفا" رضخ أخيرا لطلبات الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، بضرورة التفاوض حول مصير البطولة الأغلى في العالم حتى الآن.

© REUTERS / Phil Noble رئيس الاتحاد الأوروبي يكشف نواياه بشأن إقامة البطولة البديلة لدوري الأبطال خلال ولايته

ومن المقرر أن تشهد تلك الاجتماعات مناقشة تغييرات كبرى محتملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لتكون بديلة عن البطولة التي كانت تنوي رابطة الأندية الأوروبية إطلاقها تحت اسم "دوري السوبر"، الذي يضمن مشاركة الأندية الكبرى في أوروبا بغض النظر عن مركزهم في البطولات المحلية.

ووفقا لمصادر نقلت للصحيفة الأمريكية، ما سيدور في ذلك الاجتماع السري، والذي سيتضمن وضع آليات لمشاركة الأندية الكبرى في أوروبا بدوري الأبطال، بغض النظر عن المركز الذي تحتله تلك الفرق في دورياتهم المحلية.

كما سيناقش أيضا، وفقا للمصادر، إمكانية وضع قرعة موجهة، تجنب لقاء أندية كبرى مع بعضها البعض في الأدوار الأولى من دوري الأبطال.

وستناقش الأندية الأوروبية الكبرى طلباتها المتكررة، بضرورة تغيير مواعيد مباريات دوري الأبطال إلى نهاية الأسبوع، لضمان تحقيقها مشاهدات أكبر وتسويق أكثر، وإن كان هذا الطلب يواجه بتحفظات من روابط الدوريات الأوروبية، التي ستواجه مشكلة في ضبط جداول البطولات المحلية في القارة الأوروبية.

وقال مصدر مطلع على ما سيجري في الاجتماع، إنه من غير المرجح أن يتم إدخال تغييرات جذرية في دوري أبطال أوروبا قبل عام 2024، ولكن سيتم دراسة إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال إلى ملاعب خارج أوروبا لتحقيق نتائج تسويقية أفضل للبطولة.

16 نادياً كبيراً اتفقوا على الانسحاب من بطولة #دوري_أبطال_أوروبا لتأسيس بطولة خاصة بهم تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".#ريال_مدريد و #برشلونة والعديد من الأندية الكبيرة ستساهم في تأسيس البطولة والمشاركة بها بكل تأكيد.



المصدر: صحيفة ماركا pic.twitter.com/hbnR3ALW9p — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) November 3, 2018

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وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، قد أوضح، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنه ورئيس رابطة الأندية الأوروبية الإيطالي أندريا أنييلي لديهما موقف موحد معارض لـ "السوبر ليغ".

ووجه تشيفيرين (51 عاما) في كلمته الافتتاحية أمام الكونغرس "رسالة واضحة: طالما بقينا نحن الاثنان على رأس منظمتينا، لن يكون هناك دوري سوبر. هذا ليس وعدا. هذا واقع".

وأضاف "لإثبات ذلك، وقعنا مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية "أمس الأربعاء"، والتي تستمر حتى عام 2024. وهذه ليست سوى البداية".

وكانت تسريبات لرسائل البريد الإلكتروني ووثائق نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عرفت باسم "فوتبول ليكس"، قد أشارت الى أن ريال مدريد الإسباني كان يبحث مع أندية بارزة أخرى، في خطط لإقامة دوري سوبر بمشاركة 16 فريقا، ينطلق بدءا من عام 2021، وفقا لـ صحيفة ذا غارديان البريطانية.