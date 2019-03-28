71 إصابة في 6 مواسم... قصة أغلى لاعب في الملكي تقترب من النهاية

يبدو أن قصة الويلزي ولاعب نادي ريال مدريد، غاريث بيل، قد شارفت على النهاية وبخاصة بعد عودة المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان، في ظل رغبة بإحداث ثورة في الفريق.

كشفت تقارير إسبانية عن نية الفرنسي زيدان الإستغناء عن الويلزي بيل خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وتحديدا بنهاية الموسم الحالي.

© REUTERS / CARL RECINE هل ينضم صلاح بدلا منه... صحيفة: رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد قريبا

فاللاعب الذي يعتبر أغلى صفقة في تاريخ الملكي لم يحقق المطلوب منه والىمال التي كانت معقودة عليه.

حيث تعرض اللاعب لـ71 إصابة في 6 مواسم قضاها اللاعب في صفوف النادي، ليصل لرقم قياسي سلبي، كما ولم يشارك مع ناديه في عدد كبير من المباريات.

ولاتزال وجهة الويلزي غامضة في الوقت الحالي، والذي يرغب فيه ريال مدريد بغستخدامه كطعم للحصول على خدمات لاعب يريده، فعلى سبيل المثال قد تكون وجهة بيل الى ماشستر يونايتد، حيث يرغب الملكي في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا.

وربما يدخل تشيلسي اللندني في صفقة تبادل مع لاعبه البلجيكي هازارد.