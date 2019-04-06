رئيس الفيفا يتحدث عن صاحب "القرار النهائي" لزيادة منتخبات مونديال قطر

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو عن سعادته الكبيرة بتحضيرات دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022.

وقال إنفانتينو، صباح السبت، على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إن "جميع الأمور الخاصة بكأس العالم 2022 متقدمة بشكل كبير من ناحية التحضيرات والإعدادات"، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov قطر مستمرة في التحضير لمونديال 2022 على أساس 32 فريقا

وأوضح رئيس الاتحاد الذي هنأ المنتخب القطري بتتويجه بطلا لكأس الأمم الآسيوية الأخيرة، أن القرار النهائي يعود إلى "الشركاء القطريين" حول ما هو ممكن بشأن زيادة عدد منتخبات مونديال قطر من 32 إلى 48، كاشفا عن أن 90% من الاتحادات تريد الانتقال إلى النظام الجديد رغبة منها في تطوير اللعبة.

ورحبت دولة قطر عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال قطر، بمقترح زيادة عدد المنتخبات، لكنها شددت على الأمر "لا يزال يخضع لدراسة الجدوى".

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي انعقد الجمعة في ميامي الأمريكية بشكل مبدئي على دراسة تبنى قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي سوى في الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في باريس في يونيو/ حزيران المقبل.