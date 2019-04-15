السعودية تشهد منافسات رالي "داكار" لأول مرة في تاريخها

تنتقل منافسات رالي "داكار" الشهير من قارة أمريكا الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أعوام بداية من عام 2020.

وستكون قارة آسيا التي تمثلها السعودية هي القارة الرابعة التي تستضيف الرالي بعد أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، والأخيرة تستضيف السباق منذ عام 2008.

3⃣0⃣ years in Africa.

1⃣1⃣ years in South America.

The third chapter in the history of Dakar Rally is opening now… moving to the Middle East.

➡️ Next Dakar will be held in Saudi Arabia 🇸🇦

More details about this adventure will be announced on the 25th of April…#Dakar2020 pic.twitter.com/XDzhfvEbDW — DAKAR RALLY (@dakar) April 15, 2019

قال المدير الجديد للرالي ديفيد كاسترا: "منذ ذكرياتي وتجاربي الأولى في داكار، اعتبرت أن هذا التجمع يحمل في طياته مفهوم الاكتشاف ورحلة نحو المجهول، والآن سيتحقق هذا من خلال الذهاب إلى المملكة العربية السعودية وهو ما يسحرني، وأنا متأكد أن نفس الشعور يقوم بتحفيز كل السائقين المشاركين".

كما أضاف كاستيرا في المؤتمر الصحافي: من دواعي سروري أن يكون سباق رالي داكار في الشرق الأوسط، بعدما خضنا تجربتين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وستعلن تفاصيل عن السباق يوم 25 أبريل/ نيسان فمن المتوقع أن يكون ذلك في مؤتمر صحفي تتضح خلاله معالم الجولة ومواعيد الانطلاق، ويستغرق السباق عادة 14 يوما، وتتفاوت المسافات لتصب أحيانا إلى 900 كم.

وانطلق سباق رالي داكار في 1978 من باريس إلى داكار عاصمة السنغال ثم بقي في إفريقيا لمدة 30 عاما (وأقيم الرالي في دول عربية كالجزائر والمغرب)، قبل أن ينتقل عام 2008 إلى أمريكا الجنوبية.