بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والأهلي (3-2) في كأس زايد

حسمت ركلات الجزاء الترجيحية تأهل "الهلال" السعودي إلى نهائي البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، على حساب "الأهلي"، اليوم الاثنين.

وفاز الأهلي على الهلال اليوم، بهدف نظيف، في وقت المباراة الأصلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي بكأس زايد.

النتيجة ذاتها فاز بها الهلال على الأهلي في لقاء الذهاب، فأصبحت ركلات الجزاء الترجيحية هي صاحبة الفصل في تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

وسجل باولو دياز هدف أهلي جدة السعودي أمام الهلال، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

واستطاع الهلال حسم ركلات الترجيح لصالحه على حساب الأهلي اليوم، بنتيجة 3-2.

ويلتقي الهلال نظيره النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية لبطولة كأس زايد، يوم الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.