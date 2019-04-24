تركي آل الشيخ يكشف حقيقة خصمه مستحقات مدرب الزمالك

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة له حول صرف مكافآت للاعبي الفريق عقب الفوز على الزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر آل شيخ عبر حسابه الرسمي التغريدة المزيفة المتداولة عبر مواقع التواصل، وتحمل اسمه، والتي جاء فيها: "صرف مكافآت مالية لكل لاعبي بيراميدز بعد الفوز أمام الزمالك، ووقف مستحقات جروس والنقاز اللي أنا شاريهم بسبب الهزيمة"، معلقا: "بوست مزور للأسف كالعادة".

وأكد أن مثل هذه الأقاويل غرضها تسخين الجماهير، وجعلهم ينشغلون عن الفشل الحقيقى للأندية داخل وخارج والملاعب.

ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، قائلا: "ابتداء تزوير البوستات والتغريدات لتسخين الجمهور واشغالهم عن الفشل الحقيقي في الملعب وخارج الملعب على كل الأصعدة".

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز علي الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الـ26 للمسابقة المحلية.

تجدر الإشارة إلي بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 63 نقطة.