محمد صلاح يحذر فان ديك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

هنأ النجم المصري محمد صلاح، أيقونة ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق فيرجيل فان ديك على الفوز بجائزة لاعبة الموسم برأي اللاعبين المحترفين، مساء الأحد.

وتصدر فان ديك القائمة المكونة من ستة لاعبين التي يصوت فيها أعضاء الرابطة من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

ونشر صلاح صورة له مع فان ديك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "تهانينا أيها الرجل الكبير، جائزة مستحقة، لاعب العام برأي اللاعبين المحترفين".

Congrats big man.

Well deserved!

PFA player of the year 💪🏼 pic.twitter.com/qdCzpXuSRz — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

وفي منشور آخر لمحمد صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام"، مازح فان ديك محذرا إياه من حصد كل الجوائز خلال الموسم الحالي، وإلا إنه سيعرف ما سيحدث له الموسم المقبل، في إشارة من صلاح إلى تذبذب المستوى الذي مر به الفرعون بعد حصده لكل الجوائز الموسم الماضي.

وقال صلاح لفان ديك: "كن حذرا ولا تفز بكل جوائز هذا العام، وإلا ستعرف ما سيحدث لك العام المقبل!".

#محمد_صلاح يهنئ فان دايك بالفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا ويوجه له رسالة: فقط كُن حذرًا و لا تفز بكل الجوائز هذا العام و إلَّا فأنت تعرف ما الذي سيحدث العام التالي 😂.#PFA @MoSalah pic.twitter.com/LjvOEUETO0 — Liverpool محمد صلاح (@lfc_mohamedsala) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وكان صلاح قد فاز بجائزة الموسم الماضي، إضافة إلى جائزة لاعب الموسم برأي الكتاب ولاعب الموسم برأي الجمهور، بعدما توج هدافا للمسابقة برصيد 32 هدفا، وذلك في موسمه الأول مع فريق ليفربول.

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي وساعد الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد المهاجم محمد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.