بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي (2-1)

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، من الفوز على ضيفه فالنسيا الإسباني، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتمكن الأرسنال من تعديل تأخره بهدف أمام فالنسيا سجله مختار ياخابي في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، إلى فوز سريع.

وسجل ثنائية المدفعجية، ألكسندر لاكازيت هدفين في الدقيقتين 18 و28 من زمن اللقاء، ويير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف فالنسيا، فريق أرسنال في لقاء الإياب، يوم الخميس 9 مايو/أيار.