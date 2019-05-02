بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي (2-1)

وتمكن الأرسنال من تعديل تأخره بهدف أمام فالنسيا سجله مختار ياخابي في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، إلى فوز سريع.
آرسنال ٣ — ١ فالنسيا— @iAMD01 (@FootballGIF6) May 2, 2019
د٩٠ هدف أوباميانغ
via @iAMD01 https://t.co/UX2HR8PPOp pic.twitter.com/gip1t79NqM
وسجل ثنائية المدفعجية، ألكسندر لاكازيت هدفين في الدقيقتين 18 و28 من زمن اللقاء، ويير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.
آرسنال ٢ — ١ فالنسيا— @iAMD01 (@FootballGIF6) May 2, 2019
أهداف الشوط الأول
via @iAMD01 https://t.co/UX2HR8PPOp pic.twitter.com/9l177ZU7cw
ومن المقرر أن يستضيف فالنسيا، فريق أرسنال في لقاء الإياب، يوم الخميس 9 مايو/أيار.
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