فرحة جنونية للاعب مانشستر يونايتد السابق بتسجيل ميسي للهدف الثالث في مرمى ليفربول (فيديو)

شهد لقاء دور الذهاب من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تغلب برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي في ملعب "كامب نو"، بثلاثية نظيفة.

الثلاثية النظيفة حملت توقيعي لويس سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ليضع النادي الإسباني قدما في النهائي، بانتظار مباراة العودة المقررة على ملعب "الأنفيلد" في 7 مايو/أيار.

المبارة شهدت تسجيل الأرجنتيني ميسي للهدف الثالث والذي جاء من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، ليسجل الهدف رقم 600 له مع النادي الكتلوني.

الهدف الذي أثار إعجاب الكثيرين ومن بينهم المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، والذي شاهد المباراة من إحدى الاستوديوهات الموجودة في ملعب "كامب نو"، كونه يحلل مباريات البطولة لإحدى القنوات التلفزيونية.

لينتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لردة فعل الدولي الإنجليزي السابق رفقة الإنجليزي الآخر غاري لينكر الذي كان متواجدا في الإستوديو، ليظهر ردة فعل جنونية عقب تسجيل الأرجنتيني الهدف الثالث لفريقه.