"ريمونتادا ليفربول": هل يكرر ما فعله روما... وهذه أوجه الشبه في اللقائين

يأمل عشاق ومشجعوا نادي ليفربول بأن يكرر لاعبو فريقهم ما فعله نادي روما الإيطالي في العام الماضي بعدما قلبوا تأخرهم أمام نادي برشلونة في الدور الربع نهائي من ذات البطولة ليحجزو بطاقة العبور للدور النصف نهائي.

المباراة التي يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين، حيث يرغب من خلالها النادي الإنجليزي بعبور هذا الدور لتعويض إخفاقه بخسارة نهائي العام الماضي.

© REUTERS / John Sibley فرحة جنونية للاعب مانشستر يونايتد السابق بتسجيل ميسي للهدف الثالث في مرمى ليفربول (فيديو)

كما سيسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمحافظة على فارق الأهداف الثلاث من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية.

وستشهد المباراة مجموعة من النقاط التي إعتبرها الكثيرون ربما تنبأ بعودة الفريق الإنجليزي، وأصبحت بمثابة خيط أمل لعشاق النادي الإنجليزي، وهي: مباراة الإياب ستجري يوم الثلاثاء وهو نفس اليوم الذي جرت فيه مباراة روما وبرشلونة، في اليوم الذي تغلب فيه روما على برشلونة بثلاثية نظيفة كانت كفيلة لعبوره النادي الكتالوني.

ليفربول يحتاج لثلاثة أهداف ليتعادل وهي نفس حصيلة الأهداف التي سجلها النادي الإيطالي ليحسم تأهله، وشاءت الصدف بأن يكون حارس النادي الإيطالي في تلك الليلة هو البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول الحالي.

كما وسيدخل برشلونة بزيه الثاني وهو ماحصل في لقاء روما.

يذكر بأن مباراة الذهاب شهدت فوز الكتلان بثلاثية نظيفة حملت توقع سواريز لهدف وميسي لهدفين.