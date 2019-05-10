ريال مدريد يتمنى فوز ليفربول في نهائي دوري الأبطال لهذا السبب

أشارت صحيفة إسبانية إلى معلومات تتردد في الأوساط الرياضية حول احتمال شراء نادي ريال مدريرد للاعب فريق "توتنهام هوتسبير" الإنجليزي، الذي سيواجه فريق ليفربول في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهذا ما يدفع الفريق الملكي الإسباني لتشجيع فريق ليفربول.

نقلت شبكة "دويتش فيله" الألمانية عن وسائل إعلام إسبانية أن فريق ريال مدريد يميل لتشجيع فريق ليفربول في نهائب دوري الأبطال في أوروبا ضد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك بسبب نيته شراء اللاعب كريستيان إيريكسن من فريق توتنهام هوتسبير.

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كما ذكر الموقع أن البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، هم من الأسماء التي تتردد أنباء أنهما مرشحين للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب زين الدين زيدان نهاية هذا الموسم.

وبالإضافة للاعبين المذكورين، هناك أيضا اسم ثالث وهو كريستيان إيريكسن، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، رغم أن المدرب ماوريسيو بوكيتينو شدد مؤخرا على رغبته في الاحتفاظ بالدنماركي قائلا: "لا أريد الخوض في المعلومات أو الإشاعات (حوله)…إنه لاعب نريد الاحتفاظ به. أتمنى أن يبقى في توتنهام". وسيواجه فريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال الذي تأهل إليه على حساب أياكس أمستردام الهولندي، فريق ليفربول الإنجليزي.

وبحسب الموقع، يخشى ريال مدريد من فوز توتنهام على ليفربول في النهائي، لأن من شأن ذلك أن يعيق مخططه في ضم كريستيان إيريكسن. ففي حال فاز توتنهام فاللقب سيكسبه دفعة معنوية لإقناع اللاعب في البقاء و تمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران من عام 2020.

هذا من جهة، لكن في حال قرر إيركسن الرحيل، فسوف يستغل النادي الإنجليزي اللقب لمطالبة ريال مدريد بمبلغ لا يقل على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الدنماركي. بل وحتى إيريكسن نفسه كلاعب متوج حديثا بلقب الأبطال مع فريقه، يمكنه المطالبة براتب سنوي أعلى مما كان سيطلبه.