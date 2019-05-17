أليغري ينهي مشواره مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، أن مديره الفني، ماسيميليانو أليغري، سيترك منصبه مع نهاية الموسم الجاري.

وأصدر النادي الإيطالي، المتوج حامل لقب بطل الدوري لهذا الموسم، بيانا قال فيه إن "ماسيميليانو أليغري لن يكون على مقعد يوفنتوس لموسم 2019/2020".

​وأضاف: "سيلتقي المدرب والرئيس، أندريا أغنيلي، مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غدا السبت 18 مايو ، الساعة 2 بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد أليانز".

وكان أليغري قد تولى قيادة يوفنتوس في عام 2014، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، كما حصل الفريق على لقب بطل الكأس 4 مرات، في حين وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.