أليغري ينهي مشواره مع يوفنتوس

وأصدر النادي الإيطالي، المتوج حامل لقب بطل الدوري لهذا الموسم، بيانا قال فيه إن "ماسيميليانو أليغري لن يكون على مقعد يوفنتوس لموسم 2019/2020".
Statement from the club: https://t.co/Z7Sex0OaSx pic.twitter.com/hysOWz8dJO— JuventusFC (@juventusfcen) May 17, 2019
وأضاف: "سيلتقي المدرب والرئيس، أندريا أغنيلي، مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غدا السبت 18 مايو ، الساعة 2 بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد أليانز".
وكان أليغري قد تولى قيادة يوفنتوس في عام 2014، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، كما حصل الفريق على لقب بطل الكأس 4 مرات، في حين وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.
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