تركي آل الشيخ يحتار في اختيار المدرب الجديد لبيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أنه في حيرة لاختيار مدير فني جديد للفريق، خلفا للأرجنتيني رامون دياز، قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" منشور قال فيه "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة".

وتابع مالك نادي بيراميدز "عندي 23 CV كلهم موافقين… وكل واحد منهم احسن من الثاني وليه ميزة".

وأضاف "احترت… من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة أفريقية".

جدير بالذكر أن المدرب رامون دياز ودع إدارة النادي واللاعبين والجماهير المصرية، وذلك بعد خوضه 12 مباراة مع الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة، حيث سجل الفريق تحت قيادته 21 هدفا واستقبل 8 أهداف.

وكان دياز هو المدرب الرابع في الموسم الأول لفريق بيراميدز، إذ سبقه كلا من ألبيرتو فالنتيم، والمكسيكي لا فولبي، ومن ثم حسام حسن، فضلًا عن تولي أحمد حسن المهمة في مباراة وحيدة كانت أمام الداخلية.