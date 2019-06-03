محمد صلاح خارج القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، أعلن حساب دوري أبطال أوروبا عن قائمة أفضل 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا، والتي لم يوجد فيها، المصري محمد صلاح، على الرغم من أنه كان من العوامل المؤثرة مع فريقه ليفربول بتسجيله 5 أهداف وتسجيله في المباراة النهائية للبطولة.

وانتهى دوري أبطال أوروبا، أول أمس السبت، بفوز ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد غياب 14 عاما.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League… 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019

وتكونت القائمة من: أليسون (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة)، فان دايك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، فيرتونغن (توتنهام)، ألكساندر أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول)، سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، دي بروين (مانشستر سيتي)، دي يونج (أياكس)، ندومبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، نيريرس (أياكس)، سترلينج (مانشستر سيتي)، ميسي (برشلونة)، تاديتش (أياكس)، مانى (ليفربول)، رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أول أمس السبت وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.