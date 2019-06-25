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22:47 25 يونيو/ حزيران 2019
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    كرة قدم نسائية

    ريال مدريد يكشف عن خططه لتشكيل فريق كرة قدم للسيدات

    © REUTERS / SCANPIX DENMARK
    رياضة
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    أعلن ريال مدريد أنه سيشكل فريقا لكرة القدم النسائية لأول مرة بعد أن استحوذ العملاق الإسباني على نادي تاكون المحلي، في خطوة لاقت موافقة أعضاء النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

    وصعد تاكون، الذي تأسس في العاصمة الإسبانية في 2014، إلى دوري الأضواء الموسم الماضي وسيستمر في الظهور باسمه الأصلي في الموسم المقبل لكنه سيستعين بملعب تدريب ريال مدريد، بعدها سيصبح الفريق جزءا من ريال مدريد في العام التالي، وفقا لـ"رويترز".

    ريال مدريد
    © REUTERS / ANDREW BOYERS
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    وذكر ريال مدريد في بيان "وافق مجلس إدارة ريال مدريد اليوم الثلاثاء على مقترح بالاستحواذ على نادي ديبورتيفو تاكون لكرة القدم للسيدات اعتبارا من الأول من يوليو 2020".

    وتابع البيان "في موسم 2019-2020 سيتدرب فريق تاكون وسيخوض مبارياته على ملعب تدريب ريال مدريد في إطار صفقة الاستحواذ المتفق عليها بين الناديين".

    وقالت صحيفة الباييس الإسبانية الأسبوع الماضي إن ريال مدريد دفع 400 ألف يورو (455 ألف دولار) لشراء تاكون.

    وتعرض ريال مدريد لانتقادات كبيرة لعدم وجود فريق كرة قدم نسائي في حين يتنافس الغريمان برشلونة وأتليتيكو مدريد على الألقاب بصفة مستمرة.

    وتوج أتليتيكو مدريد بلقب دوري السيدات في آخر نسختين، بينما تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم وخسر أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

    وشاهد أكثر من 60 ألف متفرج المواجهة بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة هذا العام على ملعب واندا متروبوليتانو وهو رقم قياسي في حضور إحدى مباريات كرة القدم النسائية.

    وتضم أندية إسبانية كبرى أخرى مثل ريال بيتيس وأتليتيك بيلباو وأشبيلية وبلنسية وريال سوسيداد فرقا لكرة القدم النسائية تتنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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    الكلمات الدلالية:
    ريال مدريد, اخبار, رياضة
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