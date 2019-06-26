خاما بيليات يرفض التعليق على انضمامه للأهلي المصري

أعرب خاما بيليات، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن فخره بالفوز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أوغندا والتي انتهت بالتعادل ١-١ فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بيليات فى مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد للغاية بتسلم الجائزة وأشعر حقا بالفخر بعدما بدأت استوعب بشكل أفضل وأحسن أدائي عن المباراة الأولى، ولكن للاسف لم نحقق النتيجة التي تمنيناها لكننا ما زلنا نمتلك الفرصة للتأهل".

وعن تسجيله أمام حارس أوغندا العملاق دينيس أونيانجو قال: "أثناء المباراة كنت قريبا من تسجيل هدف ثاني ولكني سجلت هدف واحد والتسجيل أمامه أمر عظيم".

© Sputnik . Drar Khamis خاما بيليات، مهاجم منتخب زيمبابوي،

وعن أداء زيمبابوي قال: "لم نقدم مباراة جيدة كفريق وكنا نلعب بطريقة بطيئة الى حد ما لكننا نجحنا في إحباط أوغندا خاصة في الكرات الثابتة التي يتميزوا فيها".

وقال خاما بيليات إنه يتوقع التعادل لمباراة مصر والكونغو، ورفض بيليات في تصريحات لـ"سبوتنيك" التعليق على أنباء تفاوض الأهلي المصري معه.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، التي تقام على 6 ملاعب هي السلام والسويس والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدفاع الجوى.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح.

وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، بينما يأتي منتخب الكونغو وزيمبابوي في المركزين الأخيرين.