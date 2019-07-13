باريس سان جيرمان لبرشلونة: هاتوا هذا اللاعب وخذوا نيمار

وحسب صحيفة "صن" البريطانية فالفريق الفرنسي يشترط الحصول على أموال ولاعب برشلونة كليمنت لانغليت.

ويريد مسؤولو النادي الفرنسي أن ينضم إليهم لانغليت الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي نيس الفرنسي.

وانضم لتنغليت إلى برشلونة قادما من إشبيلية بـ31 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

وقد يجري برشلونة تبادلا مع باريس سان جيرمان من خلال كوتينيو أو عثمان ديمبيلي.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن النادي الباريسي يخطط لبيع الأوروغواياني إدينسون كافاني والظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه، من أجل التعاقد مع كوتينيو.

وأضافت أن النادي الباريسي وضع خطة التعاقد مع كوتينيو، بصيغة الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل، ولم يتحدد بعد ما إذا باريس سيعرض أن يكون خيار الشراء في المستقبل بشكل إلزامي أم اختياري.

وتشبه الطريقة التي يرغب فيها النادي الباريسي بالتعاقد مع كوتينيو، تلك الطريقة التي جلب فيها الفرنسي كيليان مبابي والذي انضم معارا من موناكو قبل أن يشتريه باريس بشكل ملزم.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 54 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل 11 هدفا، وصنع 5 أخرى، وتخطت قيمة صفقة شرائه الـ 150 مليون يورو.