غريزمان يعد جماهير برشلونة بالبطولات

انتقل النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى نادي برشلونة الإسباني قادما من صفوف أتلتيكو مدريد، بصفقة وصلت لحوالي 120 مليون يورو.

قام النجم الفرنسي بزيارة لمتجر نادي برشلونة ليطبع اسمه على قميص النادي الجديد، ولينشر لاحقا مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرا عن فرحة انتقاله لناديه الجديد.

تحدث غريزمان عن شعوره حيال الانتقال إلى النادي الكتلوني، قائلا إنه سعيد ومتحمس للعب مع الفريق، معبرا في الوقت ذاته عن التحديات التي تنتظره.

كما ذكر أنه يرغب بالفوز بكل شيء مع برشلونة، بما في ذلك كأس الملك والدوري ودوري الأبطال.

كما وتحدث عن العلاقة التي تربطه مع كل من الفرنسيين صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، فهم رفاق في المنتخب الفرنسي الأول والآن في برشلونة.

ولفت إلى أنه من السرور اللعب لفريق فيه ميسي.

يذكر أن التقديم الرسمي للاعب الفرنسي سيتم اليوم الأحد، وتصل مدة عقد اللاعب مع برشلونة لخمس سنوات.