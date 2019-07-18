 آلان جيريس يكشف أسباب خسارة المنتخب التونسى  أمام نيجيريا

وعقب نهاية المباراة، قال جيريس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" :"الإرهاق نال من بعض اللاعبين، كما نعاني من بعض الإصابات".
وأضاف: "كانت مباراة صعبة، ولسوء الحظ تلقينا هدفا من خطأ مجددا. هذا مؤسف كونه تسبب في إفلات المباراة من أيدينا"، مضيفا: "هدفنا كان بلوغ نصف النهائي، نحن سعيدون بذلك".
وتوج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.
هدف ⚽️ إيغالو يضع #النسور_الخضراء في المقدمة مبكراً وسريعاً!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
🇳🇬 1 - 0 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Y3BmC2dqPH
وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيغالو بعد خطأ في خط دفاع تونس لتفشل محاولات تونس في التعادل خلال المباراة.
ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال على إستاد القاهرة الدولي.
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