 آلان جيريس يكشف أسباب خسارة المنتخب التونسى  أمام نيجيريا

قال ألان جيريس المدير الفنى للمنتخب التونسى إن الخسارة في المباراة أمام نيجيريا ترجع لعدد من العوامل.

وعقب نهاية المباراة، قال جيريس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" :"الإرهاق نال من بعض اللاعبين، كما نعاني من بعض الإصابات".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة، ولسوء الحظ تلقينا هدفا من خطأ مجددا. هذا مؤسف كونه تسبب في إفلات المباراة من أيدينا"، مضيفا: "هدفنا كان بلوغ نصف النهائي، نحن سعيدون بذلك".

وتوج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيغالو بعد خطأ في خط دفاع تونس لتفشل محاولات تونس في التعادل خلال المباراة.

ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال على إستاد القاهرة الدولي.