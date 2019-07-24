مدير كرة الأهلي: "البرود" سر فوز الأحمر بلقب الدوري

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إن "البرود" هو سر فوز الأحمر بلقب الدوري المصري الـ41 في تاريخه.

وأشار سيد عبد الحفيظ في تصريحاته لموقع "في الجول": "قلت من زمان خليك بارد وهاديء".

وتابع "وقد كان ما قلناه، في النهاية الأهلي بطل الدوري، ومبادئ النادي وراء التتويج".

ومضى عبد الحفيظ "أبارك لجماهير الأهلي بعد التتويج باللقب، وأشكر اللاعبين ومجلس الإدارة".

واستطرد "جئنا من بعيد في 24 يناير كان لدينا 27 نقطة مقابل 41 نقطة للزمالك، وكان لا بد من الفوز ضد إنبي والزمالك ثم الإسماعيلي والمصري، وهذه هوية الأهلي نراهن عليها دائما وأشكر الإدارة على توفير كل شيء لنا".

وواصل

"من حقنا أن نفرح هذا ألذ دوري وأشكر كل اللاعبين على تحملهم الضغط والنقد وسنقفز اليوم فرحا في حمامة السباحة".

وأتم "يجب على الجميع أن يفتخر بالأهلي فأنا راهنت على شخصية الأهلي وجماهيره وسنحتفل بكل تأكيد بشكل جيد".

وتوج النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، رسميا بقلب الدوري المصري، الذي يعد الأطول في تاريخ الكرة المصرية.

حقق الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على مضيفه المقاولون العرب، ضمنت له الفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الأهلي من الفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، وسط منافسة قوية على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.

وكان الأهلي يحتاج للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، خاصة وأن منافسه على اللقب كان يلعب في نفس التوقيت مع الإسماعيلي، وفاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ورفع الأهلي بالفوز رصيده من النقاط إلى 77 نقطة، فيما ارتقى الزمالك بفوزه إلى المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ومن المقرر ان يختتم الدوري المصري بمواجهة تقليدية معتادة بين غريمي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

والأحد يسدل الستار على موسم الدوري المصري الممتاز الذي لقبه البعض بـ "موسم المؤجلات" والذي مر بعدد كبير من التحديات والمفاجآت خلال الموسم المنصرم، فبعد أن انفرد الزمالك بصدارته لأشهر، عاد النادي الأهلي ليحقق انتصارات متتالية وينفرد بالصدارة قبيل توقف إقامة مباريات البطولة بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، والذي فازت به الجزائر في 19 يوليو/تموز الجاري.