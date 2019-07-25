تركي آل الشيخ يغرد عن مارادونا وبلاتيني

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تغريدة جديدة على صفحته الرسمية في "تويتر".

وأرفق تركي آل الشيخ في تغريدته المنشورة، مساء اليوم، الخميس، صورة لكل من دييغو أرماندو مارادونا، قائد منتخب الأرجنتين، وميشيل بلاتيني، قائد المنتخب الفرنسي، أثناء نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عام 1986، التي أقيمت في المكسيك.

صورة من مونديال 86 ..



مارادونا مكتوب على قميصه "لا للمخدرات"

بلاتيني مكتوب على قميصه "لا للفساد".



بعدها .. مارادونا أصبح مدمن مخدرات،

بلاتيني يتم التحقيق معه بسبب قضايا فساد. pic.twitter.com/UVQL3xjEsL — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 25, 2019

وقال آل الشيخ عن مارادونا:

مارادونا مكتوب على قميصه "لا للمخدرات"، وبعدها... مارادونا أصبح مدمن مخدرات.

في حين قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن بلاتيني:

بلاتيني مكتوب على قميصه "لا للفساد". وبعدها… بلاتيني يتم التحقيق معه بسبب قضايا فساد.

ويذكر أن مارادونا دخل المستشفى في عام 2004 بسبب أزمة قلبية حادة ومشاكل في التنفس، إثر تعاطيه الكوكايين، وخضع لاحقا لعلاج من تعاطي المخدرات في كوبا والأرجنتين قبل أن يخضع لجراحة للالتفاف حول جزء من المعدة (تدبيس) ساعدته في إنقاص وزنه في 2005.

وفي 2007 خضع مارادونا لفحص في مركز طبي ببوينس إيرس، لمساعدته في التغلب على مشكلات تعاطي الكحول.

ويشار إلى أن بلاتيني الذي عمل رئيساً للاتحاد الأوربي بين أعوام 2007 و2015، ينفذ حالياً عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم بعد إدانته بتسلم أموال دون حق من رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم جوزيف بلاتر.