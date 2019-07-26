أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي يتعرض لهجوم مسلح في لندن (فيديو)

تعرض اللاعب التركي الأصل ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، لهجوم مسلح من قبل أشخاص حاولوا سرقته يوم الخميس 25 يوليو/تموز في العاصمة البريطانية لندن.

فبحسب تقارير صحفية بريطانية فأن لاعب الفريق اللندني كان رفقة زوجته وعائلة اللاعب البوسني زميله بالفريق سياد كوليسيناتش.

وبادرت العصابة بالهجوم على أوزيل في سيارته، فركض اللاعب واحتمى بالمطعم، حيث يوجد زميله سياد ​كولاسيناك،​ الذي تصدى لمحاولات العصابة، وساعده عدد من العمال ليخرج​ ويبتعد بالسيارة.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويه من كاميرا مراقبة كانت موجودة بالمكان، تظهر تعرض سيارة أوزيل للهجوم من قبل المسلحين قبل أن يقفز كوليسيناتش من السيار لمواجهتهم.

لتنطلق بعدها السيارة بعيدا عن المكان.