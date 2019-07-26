رقم عالمي جديد في سباحة الصدر لدى الرجال

حطم الروسي أنطون شوبكوف، الرقم القياسي العالمي في نهائي سباق 200 متر صدرا للرجال ضمن بطولة العالم للسباحة مسجلا دقيقتين و06.12 ثانية لينال الميدالية الذهبية اليوم الجمعة.

اختصر شوبكوف، المدافع عن اللقب، 0.55 ثانية من الرقم القياسي السابق البالغ دقيقتين و06.67 ثانية والذي سجله الياباني ايبي واتانابي في طوكيو عام 2017.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ينال فيها الروسي الميدالية الذهبية في مسيرته الاحترافية ببطولة العالم، صاحب الـ22 عاما كان قد فاز بميداليته الذهبية الأولى في بطولة العالم منذ عامين في بودابست.

لتصبح الميدالية الذهبية في سجل المنتخب الروسي في كأس العالم 2019.

حيث تم جمع الميداليات الذهبية الثلاث في يوم واحد، اليوم الجمعة، حيث حققت يوليا إيفيموفا ذهبية 200 متر سباحة صدر، وإيفيني ريلوف ذهبية 200 متر ظهر.