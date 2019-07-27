كشف هوية جثة عثر عليها داخل فيلا محمد النني

كشف ناصر النني، والد محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، تفاصيل العثور على جثة مجهولة في فيلا مملوكة لابنه بمحافظة الغربية المصرية.

وأوضح ناصر النني، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أنه كان متوجها إلى الفيلا لتجهيزها لتحويلها إلى جمعية خيرية، وفور دخوله الفيلا فوجىء بالجثة ليبلغ الشرطة على الفور.

وتبين أن الجثة للص كان يسرق الأسلاك الكهربائية من الفيلا، ليعلق ناصر النني "الفيلا مهجورة ولا نزورها إلا على فترات".

وأفادت مصادر أمنية بأنه لا توجد شبه جنائية في الحادث كون تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود علامات صعق كهربائي في أجزاء متفرقة من الجثة، التي تعرضت للتحلل والتعفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم والد اللاعب محمد النني، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.