ميسي يتعرض للضرب في حفل غنائي (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو، ميسي وهو محاط برجال الأمن والحراس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة.
📹 | Antonella and Messi enjoying the end of their holidays in Ibiza— BT Media (@BTClips) July 29, 2019
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ويتواجد ميسي برفقة أسرته، وكل من أسر زملائه جوردي آلبا ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس، في إيبيزا لقضاء عطلة.
A guy in the Ibiza party tried to fight with Messi. Messi is unharmed and was safely escorted out of the area by the security guards.— Barça Times Media (@BT_Clips) July 29, 2019
pic.twitter.com/tqJPPS100s
وأفادت تقارير أن ميسي تعرض لاعتداء من جانب أحد حضور الحفل.
من جانبه، أعلن نادي برشلونة أن الأسطورة الأرجنتينية سليم ولم يتعرض لأذى.
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