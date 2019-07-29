ميسي يتعرض للضرب في حفل غنائي (فيديو)

تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الارجنتين، ليونيل ميسي، للضرب خلال حفل غنائي في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

أظهرت لقطات فيديو، ميسي وهو محاط برجال الأمن والحراس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة.

📹 | Antonella and Messi enjoying the end of their holidays in Ibiza



pic.twitter.com/O23MsnDA6N — BT Media (@BTClips) July 29, 2019

ويتواجد ميسي برفقة أسرته، وكل من أسر زملائه جوردي آلبا ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس، في إيبيزا لقضاء عطلة.

A guy in the Ibiza party tried to fight with Messi. Messi is unharmed and was safely escorted out of the area by the security guards.



pic.twitter.com/tqJPPS100s — Barça Times Media (@BT_Clips) July 29, 2019

وأفادت تقارير أن ميسي تعرض لاعتداء من جانب أحد حضور الحفل.

من جانبه، أعلن نادي برشلونة أن الأسطورة الأرجنتينية سليم ولم يتعرض لأذى.