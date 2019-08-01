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18:59 01 أغسطس/ أب 2019
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    توتنهام أرسنال

    بالفيديو والصور... أرسنال يتعاقد مع بيبي في صفقة قياسية

    رياضة
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    قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه تعاقد مع نيكولا بيبي مهاجم ساحل العاج من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي.

    ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 72 مليون جنيه استرليني (87.39 مليون دولار) لتحطم الرقم القياسي السابق حين دفع النادي الانجليزي 56 مليون جنيه استرليني إلى بروسيا دورتموند مقابل الحصول على خدمات المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج العام الماضي.

    وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال في بيان "نيكولا لاعب رائع وجناح موهوب كانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للتعاقد معه. وفقا لـ "رويترز".

    "التعاقد مع جناح من طراز رفيع كان واحدا من أهدافنا الرئيسية في فترة الانتقالات الحالية وأنا سعيد بانضمامه.

    ووقع لاعب منتخب ساحل العاج (24 عاما) عقدا لخمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 19 في النادي اللندني.

    وسجل بيبي 22 هدفا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي ليحتل المركز الثاني خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل 33 هدفا.

    وقال بيبي "لا أستطيع السيطرة على مشاعري .. قطعت مشوارا طويلا وعانيت كثيرا ولذا فان الانضمام إلى أرسنال مكافأة كبيرة لي".

    وهو رابع صفقة يبرمها أرسنال استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد وقلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا من نادي سانت إيتيين.

    واحتل أرسنال المركز الخامس الموسم الماضي وسيلعب مباراة ودية أمام برشلونة يوم الأحد قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة نيوكاسل يونايتد في 11 اغسطس/ آب.

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