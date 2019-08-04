مانشستر يونايتد يتجه لأياكس لتدعيم الفريق

اتجهت أنظار مانشستر يونايتد إلى الأراضي الهولندية لتدعيم صفوف الفريق وتحديدا في صفقة جديدة من نادي أياكس، والذي يطالب بمبلغ يتراوح مابين 70 إلى 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

الصفقة الجديدة التي يرغب النادي الإنجليزي بضمها هو البرازيلي، دافيد نيريس، حيث يتطلع النادي الإنجليزي لإغلاقها بمبلغ تصل قيمته إلى 46 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت الذي لايرغب فيه النادي الهولندي بالتفريط بلاعبه البرازيلي بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، كون فريق نيريس القديم، سانتوس البرازيلي سيحصل على حصته من الانتقال والبالغة 23 في المئة من قيمة الصفقة لو تمت.

ويحاول النادي الهولندي إغراء البرازيلي بتمديد عقده لعام إضافي من أجل المحافظة عليه في الوقت الذي رحل عن النادي كل من دي يونغ إلى برشلونة ودي ليخت إلى يوفنتوس.

ويأمل مانشستر بأن يخفض أياكس قيمة الصفقة حتى يتمكن من شراء اللاعب، في وقت دقع فيه النادي الإنجليزي مبلغا وصل لـ85 مليون جنيه إسترليني ثمنا لشراء هاري ماغواير.