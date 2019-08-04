غوارديولا: دي بروين تفوق على صلاح

أثار اختيار الاتحاد الدولي لقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب للعام، حفيظة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لأسماء اللاعبين المتواجدين في القائمة.

تحدث الإسباني في مقابلة عن المرشحين للجائزة قائلا بأنه قد تفاجئ بأن لاعبي فريقه الذين توجوا بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي لم يرشحوا ولو لمرة واحدة.

وأكد "خلال الموسم قبل الماضي وصلنا إلى 100 نقطة، ومع احترامي لمحمد صلاح، ولكن كيفن دي بروين كان يتفوق عليه ولكنها وجهات نظر".

وأضاف "إنهم لا يهتمون في التقييم بالبطولات الأخرى التي تقام على مدار 10 أو 11 شهرا وهذا غير عادل، فأنا لا أتخيل أن هناك لاعبا قدم موسما أفضل من برناردو سيلفا".

وتابع قائلا "خلال 8 سنوات فزنا بأربعة ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لم يفز أبدا سيرجيو أجويرو أو دافيد سيلفا أو فينسنت كومباني بلقب أفضل لاعب في إنجلترا".

يذكر بأن المصري صلاح توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم قبل الماضي على حساب دي بروين الذي حقق لقب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.