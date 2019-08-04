ناد مصري يعلن تعاقده مع "ميسي العرب" وخليل نيمار

أعلن ناد مصري التعاقد مع "ميسي العرب" وخليل نيمار وذلك للعب ضمن صفوفه في دوري 2019/2020.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، نقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إنهاء مسؤولو الفريق التعاقد بشكل رسمي مع خليل حجي الملقب بـ"نيمار" بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

كما اتفق الإسماعيلي مع العراقي همام طارق، لاعب نادي استقلال طهران الإيراني، والملقب بـ"ميسي العرب".

وأنهى مسؤولو الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجى الملقب بـ«نيمار» بعقد طويل الأمد يستمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

ونيمار يعد أحد ناشئي نادي الزمالك المصري، وسافر إلى إيطاليا في فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي.

ونظرا لأنه لم يتعاقد مع روما بسبب لوائح الاحتراف الخاصة بالناشئين، انضم إلى زيورخ السويسرى ثم فريق فاتيما البرتغالي، وبعدها خاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقى والنجم الساحلى في تونس.