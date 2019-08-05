برشلونة يخرج عن صمته ويعلن رسميا موقفه من عودة نيمار

خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية المتداولة منذ أسابيع بشأن انتقال النجم البرازيلي نيماردا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.

أكد جوردي كاردونر، نائب رئيس نادي برشلونة، في مقابلة مع شبكة "تي في 3" الإسبانية، أن "التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي".

وقال كاردونر: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار، الأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".

وأضاف: "لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فان الأمر مستبعد".

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون.

وتأتي هذه الخطوة من برشلونة بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه، وتحديدا مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 75 ملين يورو.